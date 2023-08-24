Музей изобразительных искусств Ингушетии представил пятый выпуск рубрики «Наши книжные находки»

Как рассказал собеседник, ведущая рубрики Лейла Алмазова представила изданную в 1990 году Чечено-Ингушским издательством книгу «Максим Горький и Чечено-Ингушетия».

Из книги читатели узнают о пребывании писателя на территории Ингушетии, в том числе и в годы, когда он работал на стройке железной дороги от Беслана до Петровска. Документальные свидетельства говорят о том, с какой любовью и уважением Горький относился к ингушам, к их культуре, архитектуре и искусству.

В книге также содержатся воспоминания представителей ингушской интеллигенции, встречавшихся с Максимом Горьким во Владикавказе.

Ссылка для просмотра выпуска https://youtu. be/Ct4N6aOYDYY.