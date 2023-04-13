Приговор

Мужчину из Ингушетии осудили за нелегальный оборот золота на 16,7 млн руб.

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Вынесен обвинительный приговор 54-летнему местному жителю по делу о незаконном хранении более 5 кг драгоценного металла на протяжении 10 лет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в 2012 году в г. Сусуман Магаданской области незаконно приобрел два слитка, сросток и рассыпное самородное золото общей массой более 5 кг химически чистого драгоценного металла», — сказал представитель ведомства.

По его словам, золото он поместил в обустроенный в земле тайник около гаражного кооператива, где хранил его в течение 10 лет.

В июле 2022 г. мужчина извлек драгметалл и спрятал его в тайнике, оборудованном в багажном отсеке автомобиля, потом и перевез его из Сусумана в Ингушетию. Золото он хранил по месту своего жительства в селе Экажево до 27 июля того же года, до его изъятия сотрудниками ФСБ.

Ему вменялась ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные перевозка и хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере).

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и к штрафу в 300 тыс. рублей.

Изъятое у осужденного золото обращено в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

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