МВД по Ингушетии потеряло 24 сотрудника в ночь нападения террористов на республику

«Сотрудники ингушской милиции вместе с коллегами из других правоохранительных органов в условиях внезапного и скоординированного нападения многочисленного и хорошо вооруженного врага мужественно приняли неравный бой. Самоотверженно сражаясь, они гибли, оставшись до конца верными своей присяге», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Там подчеркнули, что каждый человек живет, пока на земле помнят его дела. «Погибшие в ту ночь наши соратники, сотрудники МВД по Республике Ингушетия ушли в бессмертие, навсегда сохранив память о себе в сердцах родных и близких, коллег и молодых поколений борцов за правопорядок, в свой черед заступающих на смену ветеранам», — говорится в релизе.

«Вдохновляясь примерами героев минувшего, руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия всегда готовы в пределах своей компетенции дать достойный ответ на любые актуальные и потенциальные вызовы, ставящие под угрозу безопасность жителей и гостей нашей республики», — добавили в пресс-службе МВД.

В министерстве внутренних дел напомнили, что каждое общество на том или ином этапе своего развития сталкивается с вызовами, нередко угрожающими дальнейшему существованию, но сильное и духовно развитое общество всегда порождает в своей среде людей, способных отстоять его идеалы.