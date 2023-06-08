МВД по Ингушетии просит граждан оказать помощь в розыске жителя региона
МО МВД России «Сунженский» сообщает, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК России — «самовольное оставление части или места службы», разыскивается Нашхо Азиз Юсупович 1997 года рождения.
Уроженец города Волоско Ленинградской области, зарегистрирован по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, сельское поселение Нестеровское, улица Пролетарская, д. 156.
Граждан, обладающих информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону доверия дежурной части: 8 (8734) 55-08-28, 8 (999) 492-70-67 или 55-20-06; 55-01-54; 55-01-28.