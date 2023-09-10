Выборы

На 15 часов явка избирателей на выборах в Ингушетии составила более 46%

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Явка на муниципальные выборы в регионе на 15 часов составила более 46%, сообщили «Ингушетии» в избиркоме республики.

«На 15 часов проголосовало 113 тыс. 039 человек, что составляет 46,54% избирателей. За выборами следят члены мобильных групп общественного штаба, они посещают избирательные участки в различных населенных пунктах», — сказал начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Ингушетии Муса Горчханов.

Он отметил, что информации о нарушениях не поступало. К выборам подключились артисты государственной филармонии, танцевальные коллективы, создана атмосфера праздника.

Напомним, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек, 979 из них избирательными объединениями.

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