На 15 часов явка избирателей на выборах в Ингушетии составила более 46%

«На 15 часов проголосовало 113 тыс. 039 человек, что составляет 46,54% избирателей. За выборами следят члены мобильных групп общественного штаба, они посещают избирательные участки в различных населенных пунктах», — сказал начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Ингушетии Муса Горчханов.

Он отметил, что информации о нарушениях не поступало. К выборам подключились артисты государственной филармонии, танцевальные коллективы, создана атмосфера праздника.

Напомним, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек, 979 из них избирательными объединениями.