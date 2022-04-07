На 4,6% снизилась регистрируемая безработица в Ингушетии

По данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения в республике на февраль 2022 года составила более 274 тыс. человек, из них 193,8 тыс. заняты в экономике и 80,5 тыс. классифицируются как безработные. Уровень общей безработицы составляет 29,3%.

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, на 1 апреля текущего года составила 35 389 человек, из них признано безработными 35 121, что на 11 095 человек меньше, чем в 2021 году (46 216 чел.). Таким образом снижения уровня регистрируемой безработицы по сравнению с прошлым годом составило 4,6%.

В целях реализации государственных программ республики, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета в 2022 году, будет охвачено свыше 35 тыс. и трудоустроено более 11 тыс. чел.

Вместе с тем, между правительством республики и федеральной службой по труду и занятости заключены соглашения, направленные на поддержку при получении дополнительного образования для безработных граждан, а также поддержку региона в вопросе снижения напряженности на рынке труда.

Также будет продолжена работа по реализации постановления правительства России «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости отдельных категорий граждан предусматривает реализацию мероприятия по частичному возмещению работодателям расходов на оплату труда принимаемых работников из числа молодежи в возрасте до 30 лет. В данном мероприятии примут участие 1495 чел.

Реализуется федеральное постановление «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Реализация указанных мероприятий осуществляется в целях приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и навыков, а также дальнейшего обеспечения их занятости. В рамках данного проекта на 2022 год представлена квота на 501 человека, с последующим трудоустройством — 376 чел.

На 1 апреля 2022 года на портале «Работа в России» подано 10 заявок, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.