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На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный ФАП

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На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Отмечается, что медицинские работники проводят осмотр пациентов, диспансеризацию и вакцинацию, делают ЭКГ сердца, берут анализы и оказывают неотложную помощь.

Как сообщили в региональном Минздраве, график приёма пациентов размещён на сайте Назрановской городской больницы. Министр Зарема Антошкиева подчеркнула важность ФАПов на колесах в деле оказания медицинской помощи населению.

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