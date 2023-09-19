На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный ФАП

Отмечается, что медицинские работники проводят осмотр пациентов, диспансеризацию и вакцинацию, делают ЭКГ сердца, берут анализы и оказывают неотложную помощь.

Как сообщили в региональном Минздраве, график приёма пациентов размещён на сайте Назрановской городской больницы. Министр Зарема Антошкиева подчеркнула важность ФАПов на колесах в деле оказания медицинской помощи населению.