На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный ФАП
На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием.
Отмечается, что медицинские работники проводят осмотр пациентов, диспансеризацию и вакцинацию, делают ЭКГ сердца, берут анализы и оказывают неотложную помощь.
Как сообщили в региональном Минздраве, график приёма пациентов размещён на сайте Назрановской городской больницы. Министр Зарема Антошкиева подчеркнула важность ФАПов на колесах в деле оказания медицинской помощи населению.