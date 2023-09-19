Образование

На базе новой школы в селе Долаково Ингушетии открылся центр образования «Точка роста»

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На базе новой школы в сельском поселении Долаково открылся центр образования «Точка роста», сообщили в администрации Назрановского района Ингушетии.

Отмечается, что обучение там позволяет учащимся сформировать современные компетенции и навыки, освоить не только учебную программу, но и заниматься дополнительно.

Напомним, подобные центры открываются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». В текущем году на базе общеобразовательных школ в республике заработало 20 центров образования «Точка роста». Уже в следующем году в Ингушетии должна появиться IT-академия, где будут взращивать будущих программистов и специалистов в IT-сфере.

 

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