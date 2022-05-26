На более чем 8 тыс. человек сократилось число безработных в Ингушетии

«За счет господдержки работодателей по стимулированию найма безработных граждан трудоустроено 2,7 тыс. человек. По данному показателю республика занимает первое место в России. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, сократилась на 8,4 тыс. человек (с 47,8 тыс. человек до 39,4 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы сократился на 3,5 процентных пункта — с 18,7 % до 15,2 %», — сказал Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

По его словам, также в соответствии с поручением Президента России в республике реализовывался комплекс мер, направленный на восстановление допандемийных значений занятости, в рамках которого было трудоустроено 11 тыс. человек.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике за счет реализации ряда крупных инвестпроектов уровень безработицы достиг допандемийного уровня. Количество занятых до пандемии составляло 190 тыс. человек, на начало мая 2022 года — 194 тыс.