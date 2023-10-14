Джиу-джитсу

На чемпионате Европы по джиу-джитсу спортсмены из Ингушетии завоевали 15 золотых медалей

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Представители академии джиу-джитсу города Сунжи показали впечатляющие результаты, завоевав на открытом чемпионате Европы в Ростове-на-Дону 25 медалей, из которых 15 золотых, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства спорта республики.

В TWW BJJ European Open Championship-2023 приняли участие спортсмены разных возрастов из 22 стран.

Победителями в своих категориях стали: Гадаборшев Идрис, Мациев Анарбек, Евлоев Магомед, Хамхоев Зейд, Муцольгов Абубакар, Балаев Мухаммад, Бузуртанов Магомед-Амин, Цечоев Магомед, Гагиев Алихан, Албогачиев Абдуллах, Хамхоев Рамзан и Чилиев Мухаммад.

Серебряные награды достались Муцольгову Абубакару, Бузуртанову Магомеду-Амину, Балаеву Исламу, Орцханову Акраму, Мациеву Ахмеду, Малороеву Джамалу и Евлоеву Ахмеду.

«Бронза» у Балаева Мухаммада, Цечоева Магомеда, Гагиева Алихана, Мациева Ахмеда и Евлоева Ахмеда.

Готовил ребят тренер Илез Хашагульгов.

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