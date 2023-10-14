На чемпионате Европы по джиу-джитсу спортсмены из Ингушетии завоевали 15 золотых медалей

Представители академии джиу-джитсу города Сунжи показали впечатляющие результаты, завоевав на открытом чемпионате Европы в Ростове-на-Дону 25 медалей, из которых 15 золотых, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства спорта республики.