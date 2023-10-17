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На форуме-выставке «Россия» Ингушетия представит культуру и продукцию предприятий

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На форуме-выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве, республика представит культуру и продукцию региональных предприятий, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Отмечается, что гости смогут оценить качество продукции заводов алюминиевых профилей «РИАК» и радиаторов отопления «АТМ», обувной и швейной фабрик, яблок и томатов от «Сада-Гиганта «Ингушетия» и агрокомплекса «Сунжа», а также мясных изделий птицеводческого комплекса «Южный» и минеральной воды «Ачалуки».

Государственный ансамбль народного танца даст полуторачасовой концерт и мастер-класс, выступят и другие известные артисты республики, мастера декоративно-прикладного искусства представят куклы, национальные костюмы, войлочные ковры, композиции из твердых пород дерева и истинги (национальные ковры).

Форум продлится до 12 апреля 2024 года.

Как проинформировал Главу Ингушетии руководитель постпредства республики при Президенте России Михаил Илезов, налажено взаимодействие с дирекцией выставки достижений XXI века, разработана концепция по подготовке к форуму, проведен ряд встреч для более оперативного исполнения задач в рамках мероприятия.

По его словам, проработан и согласован дизайн-макет по стенду «Ингушетия», окончание работ запланировано на 18 октября.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что на форуме федерального значения, необходимо достойно показать республику.

«На этом мероприятии должен быть представлен весь потенциал Ингушетии: экономический, промышленный, туристический, культурный, образовательный. Для нас это возможность поработать над имиджем региона, который должен ассоциироваться с успешным развитием и благополучием», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Отметим, что участниками выставки на ВДНХ станут все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

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