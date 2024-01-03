На искавшего работу жителя Ингушетии мошенница оформила кредит

Правоохранителям потерпевший сообщил, что ему позвонила некая «Александра Белова», которая представилась сотрудником сайта «Работа.ру». Под предлогом трудоустройства в сфере рекламы, женщина оформила на имя заявителя кредит в банке на сумму около 550 тыс. рублей и завладела этими денежными средствами.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество), проводится проверка.