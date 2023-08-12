Профсоюзы

На курорте «Армхи» смогут отдохнуть со скидкой представители профсоюзов Ингушетии

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Профсоюзы республики и ООО «Курорты «Ингушетии» подписали соглашение на 20% скидку на санаторно-курортное лечение членов организации, а также 10% скидку по профсоюзному дисконту на домики отдыха курорта «Армхи».

Профсоюзный дисконт, в который уже входит 25 тыс. партнеров по России и 130 по Ингушетии, запущен в республике 2022 году, сообщила председатель регионального объединения профсоюзов Хади Оздоева.

Во встрече на курорте «Армхи» принимали участие председатели 10 отраслевых профсоюзов республики, представители администрации Главы и правительства Ингушетии и региональный представитель работодателей союза промышленников и предпринимателей Бузуртанов.

Оздоева предложила работникам курорта «Армхи» создать первичную профсоюзную организацию, которая будет входить в профсоюзную организацию работников госучреждений и общественного обслуживания республики с заключением коллективного договора.

Также Бузуртанов внес предложение о вступлении ООО «Курорты Ингушетии» в региональный союз промышленников и предпринимателей, что даст всем трем сторонам укрепить развитие социального партнерства в республике.

Отметим, Федерацией независимых профсоюзов России 2023-й объявлен Годом укрепления и развития социального партнерства.

 

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