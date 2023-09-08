На Мемориале памяти и славы Ингушетии прошел квест «Дальневосточная победа»

Участниками мероприятия стали студенческие команды из Ингушского госуниверситета. Командам предстояло пройти семь станций, где они смогли показать свою ловкость и смекалку. В ходе выполнения заданий квеста ребята продемонстрировали навыки командной работы, умение логически мыслить и решать поставленные задачи.

«Перед стартом сотрудники мемориального комплекса проинструктировали команды и выдали им маршрутные листы. В ходе игры нужно было не только правильно отвечать на вопросы и справляться с задачами, но и следить за временем, потому что скорость выполнения заданий также влияла на финальный результат», — рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, целью игры было напомнить об основных событиях и героях Второй мировой войны. Смекалка, ловкость, взаимовыручка помогли игрокам пройти все станции. При этом они получили заряд хорошего настроения, приобрели новые знания и еще раз убедились, что слаженная работа в команде очень важна.

В итоге победила команда «Дикая дивизия», второе место с небольшим отрывом досталось команде «Николаевская дивизия». Победителей квеста наградили дипломом и подарками.