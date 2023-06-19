Субсидии

На проекты развития сельских территорий Ингушетии получит около 300 млн руб.

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На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в текущем году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, эти средства предусмотрены в бюджете и на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Ингушетия — 285 281, 31 тыс. рублей.

Речь идет о строительстве и обновлении ДК, объектов коммунальной инфраструктуры, ДОУ, школ и спортивных учреждений в 23 населенных пунктах с охватом населения более 88 тыс. человек.

Кроме того, будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения и более 26 км дорог.

Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности.

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