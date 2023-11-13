Призыв

На службу в армию из Назрани уже отправились 12 новобранцев

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В мэрии Назрани обсудили вопросы, связанные с проведением осеннего призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметили участники заседания, всего на текущую осень планируется отправить 41 человека. В настоящее время уже направлены на военную службу 12 новобранцев — жителей города.

«В новые регионы и зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу главы государства Владимира Путина это делать запрещено», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Отмечается, что норма призыва граждан на военную службу, установленная для Ингушетии на осенний призыв нынешнего года, составляет более 200 человек.

Напомним, 10 ноября состоялась очередная отправка на срочную военную службу в армию.

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