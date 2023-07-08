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На смену жаре в Ингушетии идут сильные дожди

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На смену жаре в Ингушетии идут сильные дожди и шквал, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Отмечается, что до конца суток 8 июля, в течение суток 9, 10 июля, ночью и утром 11 июля местами ожидается сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей и гостей региона быть осторожными.

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