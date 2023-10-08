На территории цеха по изготовлению строительных блоков в Ингушетии произошел пожар
На территории цеха по изготовлению строительных блоков в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района ночью 8 октября произошел пожар, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о возгорании нежилого вагончика поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в воскресенье 02:17 мск. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На его тушение привлекались семь человек и две единицы спецтехники.