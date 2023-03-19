Туризм

На туристической выставке «MITT-2023» в Москве Ингушетией подписано пять соглашений

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На 29-й международной выставке туризма и индустрии «MITT-2023», которая проходила в Москве 16-18 марта, Ингушетией подписано пять соглашений, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные туры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что у республики есть договоренность с Кавказ. РФ. Единый институт развития СКФО станет соорганизаторами двух событийных мероприятий.

«Хочу отметить, что туризм в республике развивается и региону есть чем завлечь новых туристов — это программы детского и гастротуризма, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. Тот же Кавказ. РФ помогает нам с совершенствованием всесезонного курорта «Армхи», а благотворительный фонд «Сафмар», известного в России бизнесмена Микаила Гуцериева, планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет», — подчеркнул Глава.

Речь идет о реставрации родовых башенных комплексов, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом.

«Наш регион может похвастаться не только древними памятниками искусного зодчества ингушей и потрясающими горными пейзажами. В республике есть на что посмотреть и на равнинной ее части, о гостеприимстве ингушского народа не стоит и говорить, ведь оно никого не оставит равнодушным. Рад, что удалось наладить новые контакты в сфере туризма, теперь важно развивать эти связи и приумножать», — добавил руководитель субъекта.

MITT — одно из крупнейших деловых событий туристической отрасли. Форум в этом году прошел с участием делегаций из 18 стран мира и 57 регионов России. На выставке были представлены такие компании Ингушетии, как — «Bella-Tour», «Армхи-Трэвэл», «Day Tour», «Визит Ингушетия». Делегацию региона возглавлял председатель комитета по туризму Беслан Мизиев.

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