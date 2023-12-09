На ВДНХ Глава Ингушетии рассказал журналистам о реализуемых в регионе проектах

Руководитель субъекта написал в своем Телеграм-канале, что в промежутках между основными мероприятиями общался с федеральной прессой. Дал интервью двум федеральным каналам «Россия 1» и «Россия 24», ведущим российским информационным агентствам ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», «РИА Новости», РБК.

«В результате этих встреч со СМИ смог подробно рассказать об итогах 2023 года и о планах на 2024 год. Поведал о главных проектах, реализуемых в рамках социально-экономического развития республики. О нацпроектах, инициированных Президентом России Владимиром Путиным и буквально вырвавших нас из состояния инерции. Благодаря им мы смогли закрыть многие социальные, образовательные, медицинские вопросы, благоустроить городские территории, улучшить наши дороги, создать лучшие условия для пожилых людей. И многое другое», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что никакая плодотворная работа не выглядели бы успешными и полноценными, если бы не средства массовой информации.

«Можно быть сколь угодно эффективным управленцем, но, если журналисты не расскажут об этом, подсвечивая самые важные моменты, любая деятельность власти выглядела бы непродуктивной. Я благодарен им за помощь в освещении дня Ингушетии на Международном форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Корреспонденты ведущих федеральных телеканалов самым лучшим образом показали и рассказали о нас своей многочисленной аудитории. Огромное всем спасибо за вашу работу», — добавил Глава.

Напомним, день Ингушетии прошел на форуме-выставке «Россия» 8 декабря.