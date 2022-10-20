Занятость населения

На ярмарке в Ингушетии предложено более 1,5 тыс. рабочих мест

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В Назрани состоялась республиканская ярмарка вакантных рабочих и учебных мест, по итогам мероприятия было предложено 1550 вакансий.

Участники-работодатели или их уполномоченные представители из более 26 предприятий и организаций анонсировали рабочие места как в республике (900), так и в других регионах, в том числе концерн «АвтоВАЗ», «РИАК», Сад-гигант Ингушетия«, швейная фабрика и др.

Отмечается, что посетители ярмарки имели возможность получить консультацию юриста и специалистов центров занятости населения по предоставлению полного перечня государственных услуг в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации».

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