На землях лесного фонда Сунженского района усилен мониторинг пожарной опасности

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, с введением особого противопожарного режима на территории Ингушетии сохраняются следующие ограничения для граждан: запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, а также запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора. Нарушение правил противопожарного режима влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Минприроды напоминает, что в 90% случаев виновником лесных пожаров становится человек, и обращается к жителям региона с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Напомним, что на территории Республики Ингушетия с 19 июля текущего года действует особый противопожарный режим.