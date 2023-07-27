Пожарная безопасность

На землях лесного фонда Сунженского района усилен мониторинг пожарной опасности

0

По поручению руководителя Минприроды Ингушетии Саварбека Холохоева специалисты Сунженского лесопожарного центра проводят патрулирование лесной территории фонда, а также осуществляют профилактическую работу с отдыхающими о правилах пожарной безопасности в лесу.

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, с введением особого противопожарного режима на территории Ингушетии сохраняются следующие ограничения для граждан: запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, а также запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора. Нарушение правил противопожарного режима влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Минприроды напоминает, что в 90% случаев виновником лесных пожаров становится человек, и обращается к жителям региона с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Напомним, что на территории Республики Ингушетия с 19 июля текущего года действует особый противопожарный режим.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Экажево Ингушетии благоустраивают одно из мусульманских кладбищ
Делегация Ингушетии посетила Международный туристско-патриотический молодежный форум «Единый Кавказ» в КБР
Власти Ингушетии анонсировали открытие 21 объекта образования в День знаний
Назрановский «Ангушт» одержал победу над ФШ «Нальчик»
В Ингушетии прошел очередной этап Всероссийского марафона «Сила России»
В парке-музее «Этномир» в Подмосковье планируется открытие этнодвора Ингушетии
Народный фронт Ингушетии передаст беспилотник в ДНР
В Малгобеке Ингушетии началось благоустройство очередной улицы
В парламенте Ингушетии обсудили актуальные вопросы земельных отношений
Проблема самозахватов земельных участков стала серьезным вызовом для властей Сунженского района Ингушетии
Автомобиль Volkswagen изъяли судебные приставы Ингушетии у должника

Главное

Яндекс.Метрика

 