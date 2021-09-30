Начальник Управления Росгвардии по Ингушетии провел личный прием граждан

Основные вопросы обратившихся касались трудоустройства в подразделения территориального органа: молодые люди изъявили желание вступить в ряды войск национальной гвардии Российской Федерации.

Руководитель республиканского управления Росгвардии подробно разъяснил порядок поступления на службу в ведомство. Обратившимся было предложено пройти собеседование и сдать нормативы по физической подготовке.

По итогам приема граждан полковник полиции Микаил Буружев ответил на все поступившие вопросы и дал поручения соответствующим службам.