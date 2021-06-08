Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» запустила кастинг для участия в новом реалити-шоу «Стрелок»

«Восемь участников, объединённых страстью к стрельбе, сойдутся в поединке за приз в 100 тысяч рублей и звание «чарахь», — сообщили организаторы реалити-шоу.

Участникам от 18 лет следует скачать анкету на сайте НТРК и прислать заполненную форму на почтовый адрес проекта: ntrkstrelok@mail. ru. Справки по телефону — 8-963-175-60-30.