Кастинг

Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» запустила кастинг для участия в новом реалити-шоу «Стрелок»

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Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» запустила кастинг для участия в новом реалити-шоу «Чарахь» («Стрелок»).

«Восемь участников, объединённых страстью к стрельбе, сойдутся в поединке за приз в 100 тысяч рублей и звание «чарахь», — сообщили организаторы реалити-шоу.

Участникам от 18 лет следует скачать анкету на сайте НТРК и прислать заполненную форму на почтовый адрес проекта: ntrkstrelok@mail. ru. Справки по телефону — 8-963-175-60-30.

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