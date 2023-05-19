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Национальные объединения в Ингушетии вносят большой вклад в общественное согласие — Глава республики

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Президент России Владимир Путин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что 17 национально-культурных объединений в регионе вносят большой вклад в общественное согласие.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале после участия в заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, которое провел Президент России.

Калиматов напомнил, что «в своем выступлении Владимир Путин отметил, что в программах социально-экономического развития новых регионов России есть направления, аккумулирующие всю работу по укреплению общегражданской идентичности, обеспечению межнационального, межрелигиозного согласия. Президент считает, что в этой работе успех во многом зависит от прямого диалога общества и государства, постоянного взаимодействия представителей межнациональных и национально-культурных объединений страны и органов власти, причём всех уровней, которые нужно создавать в регионах».

«Хочу отметить, что в Ингушетии национально-культурные объединения, состоящие из представителей 17 национальностей, существуют уже более 10 лет. Есть региональное представительство Ассамблеи народов России. И работу с ними надо актуализировать», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, эти организации довольно плотно интегрированы в общественную жизнь региона, активно участвуют в различных республиканских мероприятиях. При этом они сохраняют свою национальную идентичность, соблюдая привычный для их культур уклад и образ жизни. Это дает возможность местным жителям в непосредственном контакте узнавать многообразие народов, проживающих в нашей стране.

«Считаю, что они вносят весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, о чем говорил в своем выступлении Владимир Путин», — подчеркнул Калиматов.

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