Находящийся в Сирии житель Ингушетии объявлен в международный розыск
29-летний житель Ингушетии подозревается в терроризме, также участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам России, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Установлено, что мужчина не позднее мая 2017 года убыл на территорию Сирии, где вступил в состав международной террористической организации, в которой принимает участие в боевых действиях против правительственных сил этой страны.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и ЦПЭ МВД России по региону.
По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.