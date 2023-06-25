Находящийся в Сирии житель Ингушетии объявлен в международный розыск

Установлено, что мужчина не позднее мая 2017 года убыл на территорию Сирии, где вступил в состав международной террористической организации, в которой принимает участие в боевых действиях против правительственных сил этой страны.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и ЦПЭ МВД России по региону.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.