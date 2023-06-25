Розыск

Находящийся в Сирии житель Ингушетии объявлен в международный розыск

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29-летний житель Ингушетии подозревается в терроризме, также участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам России, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что мужчина не позднее мая 2017 года убыл на территорию Сирии, где вступил в состав международной террористической организации, в которой принимает участие в боевых действиях против правительственных сил этой страны.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и ЦПЭ МВД России по региону.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, фигурант объявлен в международный розыск.

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