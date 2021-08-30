Наиболее высокая средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам зафиксирована в Ингушетии

В целом по России средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем на 0,6 п. п. и достигла 7,67%. Это максимальный показатель с апреля 2020 года.

В частности, в Москве средняя ставка за месяц выросла на 0,87 п. п., до 8,11%, в Севастополе — на 0,66 п. п., до 8,26% и в Ингушетии — на 0,31 п. п., до 8,86%.

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программу продлили еще на один год — до 1 июля 2022 года. Максимальную ставка по программе повысили с 6,5% до 7%, а сумму кредита уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов.

В свою очередь, наиболее низкие средние ставки по выданным кредитам наблюдаются в регионах Дальнего Востока, где действует специальная льготная ипотечная программа. По статистике ЦБ, в июле средневзвешенные ставки по ипотеке находились на уровне 6,02% в Сахалинской области, 6,47% — в Приморском крае и 6,59% — в Республике Саха (Якутия).