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Напавшего на полицейских многодетного отца приговорили к принудительным работам в Ингушетии

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46-летний житель Сунженского района Ингушетии признан виновным в (применении насилия в отношении представителей власти, информирует пресс-служба СУ СКР по республике.

Как ранее сообщалось, в апреле текущего года в сельском поселении Троицкое правоохранители потребовали от мужчины прекратить противоправные действия и проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия. Тот набросился на полицейских и был задержан.

С учетом наличия на иждивении 4-х несовершеннолетних детей приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ.

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