Напавшего на полицейских многодетного отца приговорили к принудительным работам в Ингушетии

Как ранее сообщалось, в апреле текущего года в сельском поселении Троицкое правоохранители потребовали от мужчины прекратить противоправные действия и проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия. Тот набросился на полицейских и был задержан.

С учетом наличия на иждивении 4-х несовершеннолетних детей приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ.