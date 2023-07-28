Наркоман- рецидивист получил 4 года колонии за хранение марихуаны и кражу женской обуви в Ингушетии

«Установлено, что злоумышленник 13 сентября 2022 г. на территории рынка «Фабрика» в Назрани похитил черный пакет, в котором находились 5 пар женской обуви», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, рецидивист причинил владелице помещения материальный ущерб на общую сумму свыше 26 тыс. рублей.

Более того, он же незаконно приобрел и хранил для личного употребления каннабис массой более 22 грамм. Наркотик изъяли правоохранители в Карабулаке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 сентября 2022 года.

Ему инкриминировали ч. 1 ст. 228 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере; кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

С учетом рецидива преступлений осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.