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Народный фронт добился открытия абонентских пунктов для оплаты за газ в Ингушетии

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В республике открыты новые пункты обслуживания клиентов газовой компании по обращению регионального отделения Народного фронта с учетом жалоб местных жителей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе общественного движения.

«После нашего обращения уже 22 мая 2023 года «Газпром межрегионгаз» принял меры для решения проблемы с очередями при занесении показаний и оплате за газ. Открыты дополнительные пункты обслуживания и приема платежей в МФЦ в населенных пунктах Зязиков-Юрт и Нестеровское», — сказал представитель отделения.

По его словам, в рамках программы «Единое окно», в Назрани по улице Кавказская, д.7 были открыты две дополнительные кассы и планируется запустить еще один пункт обслуживания на базе МФЦ в районе «105 массива» центрального округа Назрани.

Заявители подтвердили, что при оплате за июнь они не испытывали трудностей.

Как сообщил местный житель, пенсионер Мухаммед Гасаров проблемы с передачей показаний за потребленный ресурс остались позади.

«Недавно я обратился в региональное отделение Народного фронта с просьбой помочь в решении проблемы ненадлежащего обслуживания клиентов «Газпром регионгаза». Проблема заключалась в том, что людям приходилось пересадками добираться до места и выстаивать в очередях, чтобы передать показания и оплатить за потребленный газ. Надо отметить, что сотрудники Народного фронта оперативно отреагировали на мое обращение, в результате чего открыты дополнительных два окна по обслуживанию населения. От всех жителей и от себя лично хочу поблагодарить сотрудников регионального отделения НФ за помощь в решении проблем населения», — сказал Гасаров.

Ранее пресс-служба отделения Народного фронта сообщала, что на протяжении долгого времени общественники не могут добиться от газовой компании решения проблем с длинными очередями в узких помещениях абонентского пункта, обратив внимание на многочисленные жалобы жителей на отсутствие нормальных условий сдать показания счетчика и произвести оплату за газ.

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