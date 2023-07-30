Юнармия

Народный фронт в Ингушетии, совместно с Юнармией провел акцию в поддержку бойцов СВО

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Народный фронт совместно с Юнармией организовал патриотическую акцию «Zа наших». Ребята собрались на центральной площади г. Малгобека и раздавали ленточки триколор, символизирующие гордость за Россию.

Граждане с радостью принимали эти ленточки, закрепляя их на своей одежде, сумках и автомобилях.

— Эта акция напоминает нам о важности патриотизма, единства и поддержки друг друга в трудные времена, — подчеркнула в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия», сопредседатель Народного фронта в республике Мадина Богатырева. — Давайте сохраним этот дух, даря друг другу улыбки, помощь и понимание. Вместе мы непобедимы, а наша Родина сильнее всех.

Добавим, что после начала СВО во всех регионах страны проходят акции с подобным названием, посредством которых соотечественники выражают свою гражданскую позицию.

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