Народный фронт в Ингушетии, совместно с Юнармией провел акцию в поддержку бойцов СВО

Граждане с радостью принимали эти ленточки, закрепляя их на своей одежде, сумках и автомобилях.

— Эта акция напоминает нам о важности патриотизма, единства и поддержки друг друга в трудные времена, — подчеркнула в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия», сопредседатель Народного фронта в республике Мадина Богатырева. — Давайте сохраним этот дух, даря друг другу улыбки, помощь и понимание. Вместе мы непобедимы, а наша Родина сильнее всех.

Добавим, что после начала СВО во всех регионах страны проходят акции с подобным названием, посредством которых соотечественники выражают свою гражданскую позицию.