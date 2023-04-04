Научный сотрудник НИИ Ингушетии Тимур Матиев стал доктором исторических наук

«31 марта 2023 года Тимур Хусенович Матиев на базе ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» на заседании диссертационного совета блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тема диссертации «Роль горского национального движения в революциях и Гражданской войне в России (1917-1921)». Научный консультант — доктор исторических наук, профессор Андрей Вадимович Венков», — отметили в НИИ республики.

Ученые поздравили коллегу с очередным высоким достижением и большой победой, пожелав крепкого здоровья, моральных сил, быть всегда востребованным специалистом своего дела.

Напомним, Тимур Хусенович Матиев — ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии, автор многих публикаций по истории своего народа и Северного Кавказа новейшего времени. В 2014 году вышла в свет его монография «Малгобекская оборонительная операция (сентябрь-октябрь 1942 года). Ход, этапы, значение». Это первая фундаментальная работа, посвященная битве за Малгобек. Является одним из авторов тома «Республика Ингушетия» из серии книг «Великое наследие», а также труда «История Ингушетии». Работал над подготовкой и изданием школьных учебников по истории для 7-10 классов.

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Тимура Матиева с пожеланиями добра, успехов и новых достижений.