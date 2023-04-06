Назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии

Отмечается, что денежное вознаграждение министерством объявлено за помощь в розыске подозреваемых в совершении нападения на пост ДПС «Волга-14» 27 марта и посягательстве на жизнь полицейских в с. п. Зязиков-Юрт Малгобекского района 5 апреля. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей.

Полиция ищет Мошхоева Микаила Ахмедовича, 21.10.1998 г. р., Бокова Амира Бадрудиновича, 11.11.2001 г. р., Гуражева Амирхана Тухановича, 20.05.1989 г. р., Оздоева Адама Магомедовича, 12.12.1987 г. р.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, попросили сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД.

Ранее сообщалось, что оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.

При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

Позже МВД РФ сообщило о гибели в перестрелке трех полицейских. По данным Минздрава Ингушетии, состояние пострадавших полицейских средней степени тяжести, двое из них перевезены в Пятигорск.

Среди погибших полицейских — старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев 1992 года рождения, начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин 1984 года рождения и помощник дежурного изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов 1998 года рождения.

Позже в силовых структурах республики заявили, что контртеррористическая операция в Малгобекском районе продолжается, ведется поиск преступников.

Накануне в домах родственников предполагаемого участника НВФ Коттоева нашли взрывные устройства. Они задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.