Футбол

Назрановский «Ангушт» одержал победу над ФШ «Нальчик»

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Назрановский «Ангушт» одержал победу над ФШ «Нальчик» в рамках 10-го тура группы «Юг» первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО.
 

По информации портала ingfootball, встреча прошла в Назрани Ингушетии на стадионе «Центральный» им. Р. Аушева и завершилась со счетом 3:2.

Отмечается, что назрановцы уже в первой половине игры оформили комфортное преимущество в два забитых мяча. Сначала точный удар получился у Ислама Ульбашева, отличившийся на 28-й минуте. Затем, перед самым перерывом, очередной гол на свой счет записал Бекхан Алиев, забивший свой пятый гол в сезоне.

В середине второго тайма, на 67-й минуте Ислам Хамхоев отправил третий мяч в ворота нальчан и, как казалось, снял все вопросы по поводу победителя встречи.

Оба коллектива сохранили свои позиции в таблице — «Ангушт» остался на втором, сократив отставание от «Нарта» до четырех баллов. Нальчане по-прежнему располагаются на восьмой позиции в таблице. В следующем туре назрановцы 3 августа сыграют на выезде против черкесского «Нарта».

 

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