Несовершеннолетний в Ингушетии перевел с карты матери мошенникам около 40 тыс. рублей

Как рассказала правоохранителям женщина, 30 декабря прошлого года неизвестный, который представился разработчиком мобильной игры Standoff под никнеймом «Веля», через мессенджер Telegram ввел в заблуждение ее сына. Получив деньги якобы за сообщение промокода, мужчина перестал выходить на связь.

В действиях неустановленного злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).