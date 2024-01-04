Несовершеннолетний в Ингушетии перевел с карты матери мошенникам около 40 тыс. рублей
Несовершеннолетний житель Малгобека перевел с банковской карты матери мошенникам около 40 тыс. рублей, информировали «Ингушетию» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.
Как рассказала правоохранителям женщина, 30 декабря прошлого года неизвестный, который представился разработчиком мобильной игры Standoff под никнеймом «Веля», через мессенджер Telegram ввел в заблуждение ее сына. Получив деньги якобы за сообщение промокода, мужчина перестал выходить на связь.
В действиях неустановленного злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).