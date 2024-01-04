Мошенничество

Несовершеннолетний в Ингушетии перевел с карты матери мошенникам около 40 тыс. рублей

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Несовершеннолетний житель Малгобека перевел с банковской карты матери мошенникам около 40 тыс. рублей, информировали «Ингушетию» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Как рассказала правоохранителям женщина, 30 декабря прошлого года неизвестный, который представился разработчиком мобильной игры Standoff под никнеймом «Веля», через мессенджер Telegram ввел в заблуждение ее сына. Получив деньги якобы за сообщение промокода, мужчина перестал выходить на связь.

В действиях неустановленного злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

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