Археология

Неучтенную наукой боевую башню нашли в горной Ингушетии

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На территории архитектурного комплекса «Ний» в Джейрахском районе нашли неизвестную боевую башню рядом с древними жилыми строениями, сообщил газете «Ингушетия» представитель Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

«Обнаруженный памятник архитектуры расположен в восточной стороне комплекса, в непосредственной близости, в 20-30 метрах от боевых башен. Сохранившаяся высота 4,50 м — почти в один ярус», — рассказал собеседник издания..

По его данным, сооружение расположено в отдельном замковом комплексе, к нему со всех сторон примыкают разрушенные и руинированные до основания жилые строения. На северной стороне объекта частично сохранился дверной проем на второй ярус. Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе.

Памятник после проведения работ по определению историко-культурной ценности будет включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

Архитектурный комплекс «Ний» расположен у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,6 км южнее Пялинга.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в марте этого года указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова образован комитет госохраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое.

В Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов.

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