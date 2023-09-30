Незаконно спилившего шесть деревьев породы бук ищут правоохранители Ингушетии

После поступления сигнала от участкового лесничего, следственно-оперативная группа МО МВД России «Сунженский» выехала на место и обнаружила на окраине сельского поселения Даттых спиленные 6 деревьев породы бук длинной 3 метра диаметром 60 см каждый ствол.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).