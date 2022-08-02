Власть

Новак и Калиматов обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии

0

В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера России Александра Новака и Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Состоялось рабочее обсуждение вопросов социально-экономического развития Ингушетии с вице-премьером Александром Новаком. Наше взаимодействие с ним всегда было эффективным и продуктивным», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, Новак поинтересовался ходом реализации «прорывных» проектов — созданием индустриального парка стройматериалов «Джейрах», алюминиевого кластера «Магас», объектов солнечной генерации и курорта «Армхи».

«Отметил, что продолжается работа над транспортной доступностью региона. Мы увеличили количество межрегиональных рейсов из аэропорта «Магас» — добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск», — сообщил Глава региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Джейрахском районе Ингушетии уничтожены заросли дикорастущей конопли
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в проекте «Краеведческая миссия»
Ингушские спортсмены завоевали 10 медалей на турнире по карате в Избербаше
Ингушские боксёры стали призерами соревнований за кубок России в составе сборной СКФО
В Ингушетии состоится открытие гончарной мастерской «Малх» для людей с ОВЗ
Единороссы Ингушетии отправят на этой неделе 20 тонн муки жителям Донбасса
Ингушские спортсмены успешно выступили на фестивале по тхэквондо ВТФ «Искры Кавказа»
В Минфине Ингушетии определили пять проектов-победителей конкурса по инициативному бюджетированию
Умер один из двух оставшихся в живых ингушских ветеранов ВОВ Камбулат Гайсанов
Студенты ИнгГУ проходят практику в краеведческом музее Ингушетии
В правительстве Ингушетии обсудили меры по улучшению водоснабжения в ряде населенных пунктов

Главное

Яндекс.Метрика

 