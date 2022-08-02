Новак и Калиматов обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии

«Состоялось рабочее обсуждение вопросов социально-экономического развития Ингушетии с вице-премьером Александром Новаком. Наше взаимодействие с ним всегда было эффективным и продуктивным», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, Новак поинтересовался ходом реализации «прорывных» проектов — созданием индустриального парка стройматериалов «Джейрах», алюминиевого кластера «Магас», объектов солнечной генерации и курорта «Армхи».

«Отметил, что продолжается работа над транспортной доступностью региона. Мы увеличили количество межрегиональных рейсов из аэропорта «Магас» — добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск», — сообщил Глава региона.