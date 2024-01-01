Новогодняя ночь в Ингушетии прошла без ДТП

По его словам, региональный оперативный штаб, созданный на выходные при правительстве республики, за сутки поступило 7 обращений, все они отработаны.

Руководитель субъекта выразил уверенность, что, благодаря работе экстренных, коммунальных и дорожных служб, дальнейшие дни новогодних праздников пройдут спокойно.

«Наступил новый 2024 год. Пусть он будет для всех жителей республики благополучным и плодотворным», — отметил Махмуд-Али Калиматов.