Новогодняя ночь в Ингушетии прошла без ДТП
Новогодняя ночь в Ингушетии прошла спокойно, без ДТП и других происшествий, патрульные наряды полиции несли службу по заданным маршрутам. Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, региональный оперативный штаб, созданный на выходные при правительстве республики, за сутки поступило 7 обращений, все они отработаны.
Руководитель субъекта выразил уверенность, что, благодаря работе экстренных, коммунальных и дорожных служб, дальнейшие дни новогодних праздников пройдут спокойно.
«Наступил новый 2024 год. Пусть он будет для всех жителей республики благополучным и плодотворным», — отметил Махмуд-Али Калиматов.