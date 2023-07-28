Дорога

Новую дорогу к новой школе проложат в Назрановском районе Ингушетии

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Власти республики обеспечат удобный доступ к новому общеобразовательному учреждению в одном из сельских поселений Назрановского района, сообщил газете «Ингушетия» представитель местной администрации.

«В сельском поселении Али-Юрт начато строительство дороги возле новой школы. Для того чтобы добраться до общеобразовательного учреждения, жителям приходилось объезжать несколько улиц, тратить больше времени. Глава района поручил ответственным лицам решить проблему сельчан и проложить дорогу к объекту образования», — сказал собеседник издания.

По словам собеседника издания, сейчас рабочие заняты выравниванием песчано-гравийной смеси. Протяженность дороги составит 400 метров.

В ближайшее время будет открыто движение на данном участке. Добраться до школы будет проще.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе построят новые подъездные дороги к ООО «Птицекомплекс «Южный» протяженностью 16, 705 км и к сельскохозяйственному снабженческому потребительскому кооперативу «Юг-Агро» (7,7 км).

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