Новую трехэтажную школу открыли в Ингушетии

«Новая четвертая школа, возведенная в рамках нацпроекта «Образование», открылась на проспекте Базоркина. В церемонии приняли участие руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, представители органов местного самоуправления, сферы образования, горожане», — сказал собеседник.

«Считаю, что для нашей республики каждая такая школа — это событие. Благодаря системной помощи федерального центра мы планомерно работаем над ликвидацией двухсменного образования. В этом году в Ингушетии планируется построить 11 новых школ по линии реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Как отметил сотрудник пресс-службы, за год строительная компания возвела одну из красивейших и современных школ региона.

У общеобразовательного учреждения богатая история. 45 раз в его стенах звенел первый звонок для учащихся.

Впервые двери заведения перед школьниками — детьми работников известного завода «Элетроинструмент» и Назрановской трикотажной фабрики распахнулись 1 сентября 1977 года.

Жители Назрани в пятницу отпраздновали второе рождение храма науки.