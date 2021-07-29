Новый поэтический сборник Аслана Кодзоева передан в дар Национальной библиотеке Ингушетии

В сборник вошли стихи на ингушском языке различной тематики, в том числе положенные на музыку, а также написанные для детей. Заключительный раздел посвящен переводам автора на ингушский язык стихов ингушских, грузинских и российских поэтов.

«Аслан Кодзоев — автор нескольких сборников, в фондах библиотеки хранятся и другие его книги, которые сегодня востребованы читателем. Он одинаково хорошо пишет как на русском, так и на ингушском языке, в жанрах поэзии и публицистической прозы», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

По ее словам, предисловие к новому сборнику написано выдающимся прозаиком, народным писателем Ингушетии Иссой Кодзоевым. В своей большой аналитической статье на основе вошедших в данный сборник поэтических работ патриарх ингушской литературы представляет автора, как талантливого литератора и патриота.