Национальная библиотека

Новый поэтический сборник Аслана Кодзоева передан в дар Национальной библиотеке Ингушетии

0

Известный журналист, поэт, переводчик Аслан Кодзоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свой новый поэтический сборник «Вахара наькъа т1а» («По дороге жизни»), сообщила пресс-служба учреждения.

В сборник вошли стихи на ингушском языке различной тематики, в том числе положенные на музыку, а также написанные для детей. Заключительный раздел посвящен переводам автора на ингушский язык стихов ингушских, грузинских и российских поэтов.

«Аслан Кодзоев — автор нескольких сборников, в фондах библиотеки хранятся и другие его книги, которые сегодня востребованы читателем. Он одинаково хорошо пишет как на русском, так и на ингушском языке, в жанрах поэзии и публицистической прозы», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

По ее словам, предисловие к новому сборнику написано выдающимся прозаиком, народным писателем Ингушетии Иссой Кодзоевым. В своей большой аналитической статье на основе вошедших в данный сборник поэтических работ патриарх ингушской литературы представляет автора, как талантливого литератора и патриота.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге
Адам Цечоев выступит на Кубке Европы по дзюдо в Румынии
Студенты медфакультета ИнгГУ примут участие в межрегиональном мероприятии движения «Волонтеры-медики»
Омбудсмен Ингушетии и председатель республиканской коллегии адвокатов оказали бесплатную правовую помощь населению региона
В Назрановском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности
Ингушский журналист Хава Абадиева оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК России
Инновационная деятельность Асет Абдурзаковой отмечена благодарностью Академии народной энциклопедии
В студии художественного слова «Выдох» читали стихи Лермонтова
В сентябре в России появится «Пушкинская карта» для молодежи
Знаменитый калмыцкий доктор Дольган Лиджиев поднял ингушский флаг на Северном полюсе
В Мемориальном комплексе в Назрани проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Хусейну Костоеву

Главное

Яндекс.Метрика

 