Объем продукции животноводства в Ингушетии вырос на 20%

Как рассказал на заседании Народного собрания республики премьер региона Владимир Сластенин, объем продукции животноводства вырос на 20 % (9,8 млрд руб.), рост производства обеспечен за счет увеличения производства мяса на 9,5 %, молока на 17,8 %, яиц на 6,5 %.

Такая же динамика и в растениеводстве, рост — 48,1 % (5,1 млрд рублей).

Общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий по данным заключительного учета составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем под урожай 2020 года.

Во всех категориях хозяйств республики по состоянию на 1 января 2021 года намолочено зерна в весе после доработки (без кукурузы) на 12,3% больше аналогичного периода 2020 года (39,4 тысяч тонн), кукурузы собрано в 4,8 раза больше (95,4 тыс. тонн), накопано картофеля в 1,4 раза больше (43,2 тыс. тонн), собрано овощей в 1,2 раза больше (6,7 тыс. тонн).

Сельскохозяйственными унитарными предприятиями приобретено 5 тыс. голов мелкого рогатого скота (приплод — 500 голов) и 200 голов КРС, крестьянскими (фермерскими) хозяйства — 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

В ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы 32 проекта.

В частности, построены детский сад на 120 мест в сельском поселении Вежарий и газопровод протяженностью 2 км в сельском поселении Новый-Редант Малгобекского района, дом культуры в сельском поселении Ляжги Джейрахского района. Завершен проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Плиево Назрановского района. А также для 7 семей, проживающих на сельских территориях, построено (приобретено) жилье общей площадью свыше 570 квадратных метров.