Объем продукции животноводства в Ингушетии вырос на 20%
В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства за год увеличился на 18,4 % и составил 14,9 млрд рублей. По темпам роста по данному показателю республика занимает второе место по СКФО.
Как рассказал на заседании Народного собрания республики премьер региона Владимир Сластенин, объем продукции животноводства вырос на 20 % (9,8 млрд руб.), рост производства обеспечен за счет увеличения производства мяса на 9,5 %, молока на 17,8 %, яиц на 6,5 %.
Такая же динамика и в растениеводстве, рост — 48,1 % (5,1 млрд рублей).
Общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий по данным заключительного учета составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем под урожай 2020 года.
Во всех категориях хозяйств республики по состоянию на 1 января 2021 года намолочено зерна в весе после доработки (без кукурузы) на 12,3% больше аналогичного периода 2020 года (39,4 тысяч тонн), кукурузы собрано в 4,8 раза больше (95,4 тыс. тонн), накопано картофеля в 1,4 раза больше (43,2 тыс. тонн), собрано овощей в 1,2 раза больше (6,7 тыс. тонн).
Сельскохозяйственными унитарными предприятиями приобретено 5 тыс. голов мелкого рогатого скота (приплод — 500 голов) и 200 голов КРС, крестьянскими (фермерскими) хозяйства — 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота.
В ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы 32 проекта.
В частности, построены детский сад на 120 мест в сельском поселении Вежарий и газопровод протяженностью 2 км в сельском поселении Новый-Редант Малгобекского района, дом культуры в сельском поселении Ляжги Джейрахского района. Завершен проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Плиево Назрановского района. А также для 7 семей, проживающих на сельских территориях, построено (приобретено) жилье общей площадью свыше 570 квадратных метров.