Общественники Назрани поздравили работников онкодиспансера с наступающим Новым годом

«По поручению главы Назрани Урусхана Евлоева мы встретились с коллективом данного медицинского учреждения, поздравили их с наступающим Новым годом, пожелав всего самого наилучшего. Посидели за чашкой чая, поговорили о разном, постарались поднять врачам настроение. К слову, мой коллега Муса Евлоев проходил там лечение, всем рассказывает об исключительной порядочности, доброте, отзывчивости и высоком профессионализме работников диспансера», — поделился впечатлениями от визита с газетой «Ингушетия» Магомед Костоев.

Добавим, что гости пришли не с пустыми руками: принесли с собой гостинцы, подарили представительницам прекрасной половины лечебницы цветы, а отличившимся работникам диспансера вручили благодарности от градоначальника Назрани.