Дорога

Общественники оценивают качество дорожных работ в Ингушетии

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Рабочая группа в составе представителей Минавтодора республики, представителей общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по региону партии «Единая Россия» и общественных контролеров из отделения Общероссийского народного фронта побывала на очередном объекте дорожного нацпроекта в Малгобекском районе. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минавтодора.

«Это реконструированная в текущем году по многочисленным обращениям граждан дорога «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяжённостью 1,250 км», — пояснили в региональном ведомстве.

По словам собеседника издания, в ходе реконструкции здесь были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, устроены тротуары и установлены дорожные знаки. Также оборудовано новое наружное освещение.

«Дорогу мы полностью прошли пешком и посмотрели проведенные работы. Вопросов касаемо дорожного покрытия не возникло, асфальт уложен качественно, никаких серьезных замечаний в ходе осмотра не было выявлено. Все работы, запланированные по контракту, исполнены», — отметил координатор проекта «Безопасные дороги» по Ингушетии партии «Единая Россия» Ахмед Целоев.

Выездная группа побывала и на объекте капремонта автодороги «Новый Редант — Нижние Ачалуки», который реализуется в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия», где в данный момент ударными темпами идет укладка асфальтобетона. Вместе с дорожниками активисты проверили основные параметры: от ширины проезжей части до температуры асфальтобетонной смеси. Работой подрядчика остались довольны.

Напомним, что в текущем году в республике благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние более 28 км дорожного полотна. Отремонтировано десять дорожных объектов. Особое внимание в этом году уделили установке светофоров, дорожных знаков, ремонту тротуаров и созданию пешеходных ограждений.

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