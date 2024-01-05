Мошенничество

Очередной житель Ингушетии стал жертвой дистанционных мошенников

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Очередной житель региона стал жертвой дистанционных мошенников, он потерял более 60 тыс. рублей, информировали «Ингушетию» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Обратившийся в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» мужчина сообщил, что, увидев на сайте компании «СтройГеоХолдинг» объявление, хотел купить 6 кубометров леса. Некая «Юлия», представившись сотрудницей фирмы, ввела его в заблуждение.

В итоге добропорядочный покупатель перевел в счет оплаты товара 66 тыс. рублей, после связь с ним была прервана.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

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