Очередной житель Ингушетии стал жертвой дистанционных мошенников

Обратившийся в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» мужчина сообщил, что, увидев на сайте компании «СтройГеоХолдинг» объявление, хотел купить 6 кубометров леса. Некая «Юлия», представившись сотрудницей фирмы, ввела его в заблуждение.

В итоге добропорядочный покупатель перевел в счет оплаты товара 66 тыс. рублей, после связь с ним была прервана.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).