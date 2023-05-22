Очередным успехом ознаменовалось для ингушских дзюдоистов выступление на турнире в Ессентуках

Как рассказал в интервью нашей газете тренер юных чемпионов Мурад Богатырев, его воспитанники завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды.

По его информации, победителями соревнований стали Якуб Албогачиев (22 кг), Ахмед Гамурзиев (26 кг), Рахим Гамурзиев (26 кг), Рахим Цолоев (29 кг), Али Гамурзиев (29 кг), Мухаммад Гамурзиев (32 кг), Ахмед Гамурзиев (35 кг), Алисхан Костоев (+66 кг).

Серебряной медали в весе до 66 кг удостоился Ибрагим Эсмурзиев. На третью ступень пьедестала почета поднялись Абдул-Малик Богатырев и Басир Гамурзиев, выступавшие в категории до 42 кг.

Тренируются спортсмены на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством Мурада Богатырева.

Отметим, что II Открытый фестиваль по дзюдо «Кубок льва» памяти основателя дзюдо Дзигиро Кано проходил в Ессентуках в воскресенье, 21 мая. К участию в состязаниях были допущены юноши и девушки 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.