Один человек погиб и 9 пострадали в трех ДТП в Ингушетии

Первая автоавария произошла в минувшее воскресенье в Малгобекском районе по дороге «Зязиков-Юрт — Нижние Ачалуки». При столкновении «ВАЗ-21115» и Lada Granta пострадали три человека, один из них погиб. Травмированные доставлены в больницу.

Второе ДТП произошло в сельском поселении Долаково Назрановского района. Столкнулись Volkswagen Polo и «ВАЗ-21115». Трое пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

В 21:10 мск 17 сентября в дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение о третьем дорожно-транспортном происшествии в Карабулаке по улице Джабагиева с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и Lada Granta.

Четверо пострадавших доставлены в ИРКБ. Детей среди участников ДТП не было.

Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.