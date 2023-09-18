ДТП

Один человек погиб и 9 пострадали в трех ДТП в Ингушетии

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Один человек погиб и 9 пострадали в трех дорожно-транспортных происшествиях в республике, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Ингушетии.

Первая автоавария произошла в минувшее воскресенье в Малгобекском районе по дороге «Зязиков-Юрт — Нижние Ачалуки». При столкновении «ВАЗ-21115» и Lada Granta пострадали три человека, один из них погиб. Травмированные доставлены в больницу.

Второе ДТП произошло в сельском поселении Долаково Назрановского района. Столкнулись Volkswagen Polo и «ВАЗ-21115». Трое пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

В 21:10 мск 17 сентября в дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение о третьем дорожно-транспортном происшествии в Карабулаке по улице Джабагиева с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и Lada Granta.

Четверо пострадавших доставлены в ИРКБ. Детей среди участников ДТП не было.

Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.

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