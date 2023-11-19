ДТП

Один человек погиб и трое пострадали в трех ДТП в Ингушетии

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Один человек погиб и трое пострадали в результате трех ДТП за день, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«В 14:20 мск 19 ноября поступило сообщение о том, что по дороге в Майское район железнодорожного переезда (ресторан «Замок») произошло ДТП с участием Mercedes 221 и Lexus. В одном из автомобилей произошло возгорание, в результате погиб человек, а другой госпитализирован», — рассказал собеседник.

По его словам, в тот же день на ФАД «Кавказ» водитель ВАЗ 21099 не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака. Он госпитализирован в ИРКБ.

Очередное ДТП с участием Газели произошло по дороге «Ачалуки-Карабулак». Водитель не справился с управлением и съехал в обрыв. Мужчина доставлен в Малгобекскую городскую больницу.

Ранее региональное МЧС сообщало о том, что 18 ноября в Назрани произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварии пострадавших нет.

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