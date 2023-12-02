Один человек погиб при обрушении межэтажной плиты в строящемся здании в Ингушетии

Сообщение о ЧП по улице Муталиева города поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону сегодня в 17:04 мск.

«Один из пострадавших умер при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, второй отделался легкими ушибами», — отметил собеседник издания.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.